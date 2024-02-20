انت الأن تتابع خبر اتفرج .. معتمرة "مصرية" تعلق على تعامل السعوديين مع الحجاج والمعتمرين.. وتكشف عن أبرز شيء أحبته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثقت معتمرة مصرية مقطع فيديو، أشادت خلاله بالتعامل مع المعتمرين والحجاج في المملكة.

وقالت خلال الفيديو:" في السعودية بيقولوا عن المعتمرين والحجاج" ضيوف الرحمن". وتابعت:" أحببت الاسم، ولو أنت ضيف عند حد قد تكون خجلان أو مكسوف، ولكن السعودية بتقول لك أنت ضيف الرحمن، وبيقولوا الحمد لله الذي من علينا بخدمة ضيوف الرحمن".

وأردفت:" لما تسأل شرطي أو عامل في الحرم عن أي حاجة تلاقيه مبسوط أنه بيساعدك، ويرد بصدر رحب وابتسامة جميلة، ويدعي كمان، يقول الله يرحم والديك، الله يجبر خاطرك، وغيرها". وأشارت إلى أنها تعتمر لأول مرة في حياتها وأنبهرت بتعامل السعوديين.