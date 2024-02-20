انت الأن تتابع خبر بالفيديو.."سمول كابتشينو" يكشف عن جنسيته وطوله وعمره الحقيقي وأفضل هواياته! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف سعد العنزي الشهير بـ " سمول كابتشينو" خلال لقاء مع برنامج " هذا مكانك" عن تفاصيل خاصة بحياته الشخصية.

وقال العنزي خلال اللقاء : أنني أعشق مجسمات الثعابين ورسوماتها، وأحب جدا التصاميم الخاصة بها.

وأضاف العنزي : أنا طولي 170 م، ووزني 77 كيلو جرام ، عمري في الثلاثينات.

وعن اتهام البعض له بأنه من جنسية أخرى وغير سعودي، استعرض سعد العنزي بطاقته على الهواء لإثبات جنسيته السعودية.