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بالفيديو.."سمول كابتشينو" يكشف عن جنسيته وطوله وعمره الحقيقي وأفضل هواياته!

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رياض - احمد صلاح - كشف سعد العنزي الشهير بـ " سمول كابتشينو" خلال لقاء مع برنامج " هذا مكانك" عن تفاصيل خاصة بحياته الشخصية.

وقال العنزي خلال اللقاء : أنني أعشق مجسمات الثعابين ورسوماتها، وأحب جدا التصاميم الخاصة بها.

وأضاف العنزي : أنا طولي 170 م، ووزني 77 كيلو جرام ، عمري في الثلاثينات.

وعن اتهام البعض له بأنه من جنسية أخرى وغير سعودي، استعرض سعد العنزي بطاقته على الهواء لإثبات جنسيته السعودية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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