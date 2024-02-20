انت الأن تتابع خبر أول تعليق من الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تجاهله الفنان محمد عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على مغرد سأل عن سبب عدم انتباهه لوجود الفنان محمد عبده خلال إحدى الحفلات.

وقال الأمير: " هذا آخر الحفل والأستاذ القدير محمد عبده مسلم عليه قبلها وجالسين مع بعض نحكي نص ساعة .. ومحمد عبده قيمة كبيرة وعظيمة أكن لها كل الاحترام".

وأضاف: "لو كان الصوت واضح لوجدت أن أخي سعود بن عبدالله يوجه لي حديثًا فكان تركيزي عليه".

الله يسلمك هذا آخر الحفل والأستاذ القدير محمد عبده مسلم عليه قبلها وجالسين مع بعض نحكي نص ساعة .. ومحمد عبده قيمة كبيرة وعظيمة أكن لها كل الإحترام ولو كان الصوت واضح لوجدت أن أخي سعود بن عبدالله يوجه لي حديثًا فكان تركيزي عليه

- عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman)