انت الأن تتابع خبر اتفرج .. "تيكتوكر ليبي " يقيم وجبة الطعام على الخطوط الجوية القطرية والنتيجة صادمة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قارن الويشي، صانع المحتوى الليبي على "تيك توك"، بين وجبات الطعام المقدمة على شركات الطيران الألمانية من جانب ونظيرتها التي تقدمها شركات الطيران العربية والأوروبية.

وفي مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "تيك توك"، تحدث الويشي عن تجربته بطائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، أثناء رحلته إلى الدوحة.

وقال صانع المحتوى المختص بتقييم الطعام إن "الوجبة تشمل عصير برتقال وأرز، وطحينية، وخبز"، قبل أن يبدأ في أكل محتوى الوجبة.

وقيم الوجبة التي تقدمها الطائرة التابعة للخطوط الجوية القطرية ب٢من ١٠، وسأل رفيقه الجالس جواره بالطائرة عن رأيه بالوجبة، ليخبره الأخير أن تقييمها ١ من ١٠.

واختتم الويشي وهو فنان سابق اعتزل الغناء، مقطع الفيديو قائلا:" على كل حال شكرا، بارك الله فيكم، فشركات الطيران بألمانيا ودول أخرى لا تقدم وجبات".