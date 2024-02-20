انت الأن تتابع خبر "شو السر في الإنجازات".. بالفيديو: "زينب العسكري" تعلق على اهتمام السعودية بالفن ولفت أنظار العالم إليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشادت الفنانة زينب العسكري، بالاهتمام بالمجال الفني بالمملكة.

وقالت خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية:"المملكة جذبت العالم كله، شو السر في الإنجازات هذي الحلوة، يوم إحنا بعدنا بنرجع للرياض والسعودية" .

وأشارت إلى أن اللهجة السعودية قريبة من القلب لأنها سهلة وحلوة، والكلمات تجذب وتؤثر في المشاعر.

وأضافت:" ظهور فتيات جدد في مجال الغناء شيء جميل".