انت الأن تتابع خبر أنباء عن إصابة الفنان الكويتي "عبدالله الرويشد " بجلطة دماغية ودخوله العناية المركزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت جريدة القبس الكويتية عن تعرض الفنان عبدالله الرويشد لجلطة دماغية، أدخل على إثرها إلى مستشفى جابر.

من جهة أخرى نفى المواطن الكويتي محمد العبدلي تعرض الرويشد لجلطة دماغية قائلا: الحمد لله على سلامة الفنان الكبير / عبدالله الرويشد ، ألف لاباس عليه وأجر وعافية ، إثر مجهود بذله في الأيام الماضية، تعرض لتعب أدخل على إثره المستشفي ،، والحمد لله ،، بعد الفحوصات تبين إنها مجرد تعب ومجهود وإن شاء الله سيخرج من المستشفى لأخذ قسط من الراحة في منزله بين أسرته.