انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. الناقد الفني فهيد اليامي يعلق على مسلسل ثانوية النسيم : هل القصص انتهت في السعودية؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الكاتب والناقد الفني فهيد اليامي عن رأيه في مسلسل ثانوية النسيم.

وقال اليامي خلال لقائه في برنامج "إم بي سي في أسبوع" أن بعض المشاهد في مسلسل ثانوية النسيم فيها مبالغة، والدراما في العشر سنوات الأخيرة سلطت الضوء على مظاهر موجودة في المجتمع غير معروف الهدف منها.

وتابع: أشيد بكادر العمل في المسلسل وهم نواة المجتمع في الدراما السعودية، لكن هل القصص انتهت في السعودية؟ ما عندنا جانب مشرق في ثانوية النسيم؟ ما خرج منها دكاترة مبدعين ضباط ناس فعالين في المجتمع؟.