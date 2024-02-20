انت الأن تتابع خبر سالم الهندي يكشف سر غياب الفنان راشد الماجد عن حفلات هذا الموسم _فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المدير التنفيذي لشركة روتانا القابضة ‏سالم الهندي، عن سر غياب الفنان راشد الماجد عن حفلات هذا الموسم.

وقال الهندي خلال لقاء مع "ET بالعربي"؛"ظروف خاصة تمنع راشد الماجد من تواجده في حفلات هذا الموسم، وإن شاء الله تعدي الظروف ويرجع لجمهوره ومحبينه".

الجدير بالذكر أن أحدث ظهور للفنان راشد الماجد خلال قضاء عطلته الصيفية في أحد الأماكن السياحية، حيث ظهر الماجد وهو يرتدي شورت وقميص أبيض اللون، ونظارة شمسية.