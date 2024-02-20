انت الأن تتابع خبر وكيل أعمال الرويشد يكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان الكويتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف ملك أحمد، وكيل أعمال الفنان الكويتي، عبدالله الرويشد، عن الحالة الصحية للأخير، مؤكدا أنها "مستقرة".

ويُتوقع أن يخرج الرويشد من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه سيستمر في تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية، حسبما ذكرت قناة "العربية".

وعبر الرويشد عن شكره وتقديره لجمهوره على دعواتهم له بالشفاء العاجل، مؤكدًا أنه بخير وأن حالته الصحية جيدة.

ومساء الأحد، تعرض الرويشد، لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات.

والإثنين، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل، عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان من المقرر إقامتها يوم 23 فبراير، نظرا للأزمة الصحية التي تعرض لها الرويشد.