انت الأن تتابع خبر أول تعليق من المطربة التونسية "أميمة طالب" على دعس الفنان ماجد المهندس قدمها _صورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت المطربة التونسية أميمة طالب، على دعس الفنان ماجد المهندس قدمها.

وشاركت الفنانة أميمة، صورة لقدمها التي وضعت عليها لاصق طبي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، معلقة عليها:" دعسة البرنس ماجد، والله كانت قوية، أطالب بتعويض".

الجدير بالذكر دعس الفنان ماجد المهندس على قدم المطربة التونسية أميمة طالب بالخطأ، الأمر الذي قابلته بالابتسامة، وذلك بعد أن التفت لها المهندس ليرى ما فعله.

[أول تعليق من المطربة التونسية "أميمة طالب" على دعس الفنان ماجد المهندس قدمها _صورة ]