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الممثل سعيد صالح لـ"ريماس منصور": شفتك بالكمامة بغيت أغازلك وش هالمزة!.. والأخيرة ترد: يا ويلك من المدام _فيديو

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رياض - احمد صلاح - أظهر مقطع فيديو، الفنانة ريماس منصور، تلتقي صدفة مع الممثل سعيد صالح داخل سوبر ماركت.

وقال صالح لريماس:"شفتك بالكمامة بغيت أغازلك وش هالمزة!"، مضيفا: والله صدفة خير من ألف ميعاد.

وأوضح صالح أن عيون ريماس منصور لفتت نظره أثناء تجوله داخل السوبر ماركت، فيما قاطعت ريماس حديثه وهي تضحك:"يا ويلك من المدام".

وأشار صالح إلى أن زوجته تغار من كل النساء إلا ريماس، الأمر الذي قابلته الأخيرة بالضحك.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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