انت الأن تتابع خبر الممثل سعيد صالح لـ"ريماس منصور": شفتك بالكمامة بغيت أغازلك وش هالمزة!.. والأخيرة ترد: يا ويلك من المدام _فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهر مقطع فيديو، الفنانة ريماس منصور، تلتقي صدفة مع الممثل سعيد صالح داخل سوبر ماركت.

وقال صالح لريماس:"شفتك بالكمامة بغيت أغازلك وش هالمزة!"، مضيفا: والله صدفة خير من ألف ميعاد.

وأوضح صالح أن عيون ريماس منصور لفتت نظره أثناء تجوله داخل السوبر ماركت، فيما قاطعت ريماس حديثه وهي تضحك:"يا ويلك من المدام".

وأشار صالح إلى أن زوجته تغار من كل النساء إلا ريماس، الأمر الذي قابلته الأخيرة بالضحك.