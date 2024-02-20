انت الأن تتابع خبر تركيا.. اتفرج : شاب يقتل زوجة والده وسط شارع عام في إسطنبول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو قيام شخص بقتل زوجة والده وسط شارع عام بمنطقة غازي عثمان باشا في إسطنبول.

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل، امرأة تسير وسط شارع عام، وتتحدث في الجوال على ما يبدو، فيما اقترب منها شاب وأطلق عليها النار من سلاح ناري، فسقطت على الأرض.

وأبان الفيديو الشاب وهو يمسك السلاح في يده ويسارع بالفرار من مكان الواقعة.

وحسب وسائل إعلام تركية فإن المجني عليها هي زوجة والد المتهم، وأقدم الأخير على قتلها بسبب خلافات بينهما.