رسمياً : وزارة التعليم تلغي الفصل الثالث على هذه المناطق في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - وزارة التعليم تصدر تحديث جديد حول المناطق التي سيتم فيها الغاء الفصل الدراسي الثالث ، فقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة تداول أنباء حول إلغاء الفصل الدراسي الثالث في المدارس والجامعات، مما أثار جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور والطلاب

من بين الجامعات التي تعتمد نظام الفصلين:

جامعة الملك سعود

جامعة الملك فيصل

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

جامعة القصيم

جامعة طيبة

جامعة الجوفتقييمٌ مستمر:

يُشار إلى أن وزارة التعليم تُجري تقييماً مستمراً للعملية التعليمية في جميع الجامعات، وتُقرر أي تغييرات في التقويم الدراسي بناءً على هذا التقييم.

أكدت وزارة التعليم السعودية أن العمل بنظام الفصول الثلاثة لم يتم تطبيقه في أي مدرسة أو إدارة تعليمية، وأن العام الدراسي مستمر كما هو مخطط له دون أي تغيير، .حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث بالمدارس في السعودية

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بنفي صحة هذه الأخبار المتداولة حول إلغاء الفصل الدراسي الثالث، ودعت أولياء الأمور والطلاب إلى عدم تصديق أي أخبار غير موثوقة، والاعتماد فقط على المعلومات الصادرة من مصادرها الرسمية.حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث في الجامعات السعودية

الجامعات السعودية تُعتمد أنظمة دراسية مختلفة، حيث تتبع بعض الجامعات نظام الفصلين الدراسيين بينما تستمر أخرى بنظام الفصول الثلاثة.

تقييمٌ مستمر لضمان أفضل تجربة تعليمية

تُولي وزارة التعليم اهتمامًا كبيرًا لضمان سير العملية التعليمية في الجامعات بأفضل طريقة ممكنة. لذلك، تُجري تقييماً مستمراً لجميع جوانب هذه العملية، بما في ذلك التقويم الدراسي.حالات تعليق الدراسة في السعودية

تُعد مسألة تعليق الدراسة في المملكة العربية السعودية موضوعاً هاماً يثير قلق العديد من الطلاب وأولياء الأمور.

حالات محددة:

في الواقع، تُعلق الدراسة في المملكة العربية السعودية في حالات محددة فقط، وذلك لضمان سلامة الطلاب والطالبات، ومن أهم هذه الحالات:انتشار الأوبئة والأمراض: في حال انتشار وباء أو مرض مُعدٍ بشكل كبير، قد تُقرر وزارة التعليم تعليق الدراسة مؤقتاً للحد من انتشار العدوى.

الأعمال الإنشائية والصيانة: إذا كانت هناك أعمال إنشائية أو صيانة واسعة النطاق تُعيق الوصول إلى المدارس أو تُشكل خطراً على سلامة الطلاب، قد تُعلق الدراسة في المنطقة المُتأثرة.

قرار من وزارة التعليم: تُملك وزارة التعليم السعودية سلطة تعليق الدراسة أو إلغاء الفصل الدراسي الثالث في حال رأت ذلك ضرورياً لضمان سير العملية التعليمية بشكل سليم.لا للضجيج والشائعات، نعم للمصادر الموثوقة

تقع مسؤولية سير العملية التعليمية بشكل سليم على عاتق جميع أفراد المجتمع، لذلك يجب على الجميع التعاون مع وزارة التعليم والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة فقط، مثل:

موقع وزارة التعليم الإلكتروني من هنا

حسابات وزارة التعليم على مواقع التواصل الاجتماعي

المدارس والجامعات.البدائل المتاحة للطلاب في حال إلغاء الفصل الدراسي الثالث

قد يتم اعتماد بعض البدائل للطلاب في حال إلغاء الفصل الدراسي الثالث، تشمل:

التركيز على التعلم عن بعد: قد يتم التركيز بشكل أكبر على التعلم عن بعد من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية.

تقليص مدة الفصول الدراسية: قد يتم تقليص مدة الفصول الدراسية المتبقية من العام الدراسي.

إلغاء بعض الأنشطة التعليمية: قد يتم إلغاء بعض الأنشطة التعليمية غير الأساسية لتعويض الوقت الضائع.الأسئلة الشائعة

في أي مناطق المملكة العربية السعودية سيتم إلغاء الفصل الدراسي الثالث؟

لم تعلن وزارة التعليم حتى الآن عن أي مناطق محددة سيتم فيها إلغاء الفصل الدراسي الثالث.

ما هي معايير إلغاء الفصل الدراسي الثالث؟

تعتمد معايير إلغاء الفصل الدراسي الثالث على عدة عوامل، تشمل:الوضع الوبائي: قد يتم إلغاء الفصل الدراسي الثالث في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ظروف الطقس: قد يتم إلغاء الفصل الدراسي الثالث في المناطق التي تشهد ظروفًا مناخية قاسية، مثل العواصف الرملية أو الفيضانات.

الحالة التعليمية: قد يتم إلغاء الفصل الدراسي الثالث في بعض المناطق إذا لم يتمكن الطلاب من استكمال المناهج الدراسية بسبب نقص المعلمين أو نقص الموارد التعليمية.ما هي نصائح وزارة التعليم للطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة؟

تنصح وزارة التعليم الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة ب:

متابعة الأخبار والتحديثات من مصادر موثوقة فقط

التحلي بالصبر والمسؤولية

التركيز على التعلم والتحصيل العلمي

التواصل مع المدارس والجامعات للحصول على أي معلومات أو مساعدة.