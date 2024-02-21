عودة توقعات "العرافة العمياء" لعام 2024 تثير الرعب باحداث مزلزلة ومخيفة تطال هذه الدول!

الرياض - محمد الاطلسي - نقلت صحف عالمية "تنبؤات العام 2024" للعرافة البلغارية الضريرة بابا فانغا، التي توفيت عام 1996 عن 85 عاما. وتتوقع بابا فانغا أن يواجه الرئيس الروسي فلادمير بوتين في العام المقبل محاولة اغتيال، ليس من قبل عميل دولي، ولكن من شخص داخل بلده.

وتزعم فانغا أن "دولة كبيرة" ستجري اختبارات أسلحة بيولوجية أو ستشن هجمات في العام المقبل. ومن توقعات العرافة العمياء، للعام الجديد، شن هجمات إرهابية في أوروبا.

كما توقعت "نوستراداموس البلقان" كما يطلق عليها، التوصل إلى علاجات جديدة للأمراض المستعصية بما في ذلك مرض الزهايمر والسرطان عام 2024.

وقالت فانغا إن أزمة اقتصادية ضخمة ستؤثر على الاقتصاد العالمي في عام 2024، مشيرة أن هذا قد يكون بسبب عوامل مثل زيادة مستويات الديون، والتوترات الجيوسياسية، وتحول القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق.

وتوقعت العرافة العمياء أيضا ارتفاع وتيرة الهجمات السيبرانية واستهداف البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الطاقة ومحطات معالجة المياه - مما يؤدي إلى تهديد الأمن القومي.

ومن توقعات العرافة العمياء لعام 2024 حدوث تغيير مداري، والذي يحدث عادة كل فترة طويلة من الزمن. لكن حدوث ذلك بشكل أسرع، قد يتسبب في حدوث كوارث طبيعية مرعبة وحتى زيادة في مستويات الإشعاع.

يذكر أن فانغا اشتهرت بدقة تنبؤاتها، سواء كانت صدفة أم مجرد حظ، حيث تنبأت بتسونامي إندونيسيا عام 2004 والأزمة الاقتصادية في أوروبا وهجمات 11 سبتمبر وحتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"