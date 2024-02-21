الرياض - محمد الاطلسي - عندما نرغب في الزواج فإننا وبالتأكيد نحتاج إلى شريك حياة جيداً، بدلاً من أن يتم الواجب وتحدث المشاكل التي لا تحمد عقباه والتي تأتي بالسلب على الأطفال إذا كان هناك، ومن المعروف أن المرأة هي عماد المنزل، لذلك يجب اختيار فتاة على خلق تستطيع أن تربي أطفالك وتدير حياتك، ولكن هناك انواع من النساء إذا صادفتك خلال حياتك فلا تتزوجها لو كانت جميلة جداً، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تلك الأنواع من النساء اللاتي يجب الابتعاد عنهم.

النساء اللاتي يجب الابتعاد عنهم هناك سبع حالات من النساء إذا كنت ترغب في الزواج من إحداهن عليك بالابتعاد فوراً، ومنهم كالتالي:

النساء المنانة، أي التي دائما ما تشعرك بأنها تمن عليك بأفعالها، بالإضافة إلى كثرة كلامها عن ما تفعله لك.

السيدة الأنانة، هي التي دائما تتوجع وتشكو آلام مختلفة، وهي ليست مريضة من الأصل.

المرأة الحنانة، التي دائمة الحنين إلى أهلها وتنسى زوجها، ولا تقعد في بيتها أكثر مما تقعد عن والديها ولا تبالي لأولادها وزوجها.

السيدة الحداقة، المرأة التي تنفق كل أموال زوجها بسبب تطلعها الدائم لحياة الغير، وهذا يكلف زوجها كثيراً لأنها تشتري كل ما تقع عليه عينها ولا تشبع أبدا.

المرأة البراقة، هي السيدة التي تهتم بنفسها، من ناحية الملابس والميك آب وغيرها ولا تنتقل من أمام المرآة، ولا تهتم بأسرتها ولا زوجها.

نساء أخرى لا تتزوج منها إذا صادفتك إذا وجدت هذه الصفات في فترة الخطوبة ننصحك بالابتعاد فوراً ومنها كالتالي:

قد تكون تلك المرأة شداقة، والمعنى أنها ذات صوت عالي وكثيرة الكلام والصراخ وكل كلامها كذب ولا يصدقها أحد فأنت نفسك سوف تمل من هذه الطريقة.

المرأة الغير نظيفة، أي التي تجعلك تشعر بالعفن في كافة أنحاء المنزل بالإضافة إلى الرائحة الكريهة، وعدم نظافة اولادك ولا ثيابك.

احذروا منهم!!7 أنواع من النساء لا تتزوج منهم أبداً اتركها واهرب فورًا .