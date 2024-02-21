الرياض - محمد الاطلسي - سيدة أعمال سعودية ثرية تعرض ٥مليون لمن ينقذها من العنوسة بشرط ان يتوفز هذا الشيء بالعريس تداولت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية إعلان لسيدة أعمال ثرية تحمل الجنسية ارملةعمرها 39 ووزنها 70طولها 168ولون بشرتها بيضاء جميلة مقبولة وعندها فيلا ملك تبحث عن عريس ينقذها من العنوسة ، مؤكدةً أنها ستقدم للعريس مبلغ مالي قدره 100ألف دولار,ورغم تشكيك البعض بصحة الإعلان، إلا أن الكثير من صفحات التواصل قامت بنشره خلال الساعات الماضية. وقالت سيدة الأعمال في الإعلان المتداول أن لديها شركة أدوات تجميل في كندا، وقد سرق منه العمل أجمل أيام شبابها، وانها انتبهت مؤخراً أن العمري يمضي وأن قطار الزواج اوشك على أن يفوتها وهو ما دفعها للاعلان والبحث عن عريس يشاركها بقية حياتها.

وأضافت أنها لا تريد من الشخص الذي سيتقدم لها أي مقابل مادي، وانها ستمنحه هديه مالية قدرها 300 ألف دولار. واشترطت على العريس أن يكون ذو خلق ودين ويقدر الحياة الزوجية، بالإضافة إلا قدرته على إدارة الأعمال ليساعدها في إدارة أعمالها. ارتفاع نسبة العنوسة في الوطن العربي أصدر مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (CSRGULF) تصنيفاً وتقريراً بحثياً حول تأخر سن الزواج والعنوسة التي باتت تلتهم جزء كبيرا من العربيات لأسباب مختلفة بينها عوامل مستجدة. وخلص البحث إلى أن اللبنانيات يحتلون المرتبة الأولى خلال الثماني سنوات الأخيرة في ترتيب أكثر العربيات تأخرا في سن الزواج (العنوسة) بنسبة 85 في المئة من نسبة الاناث فوق سن 35 عاماً. وتقدمت التونسيات في المرتبة الثانية بارتفاع نسبة العنوسة الى نحو 81 في المئة، في حين حلّت العراقيات في المرتبة الثالثة بنسبة قدرت بين 70 الى 85 في المئة، فالإماراتيات في المرتبة الرابعة بنسبة تقديرية بنحو 70 الى 75 في المئ أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب السوريات بنسبة 70 في المئة.

وحلّت المغربيات في المرتبة السادسة (60 في المئة) مع نسبة ارتفاع بنحو 20 في المئة خلال العقد الماضي.

وآلت المرتبة السابعة للأردنيات بنسبة 55 في المئة مع نسبة ارتفاع بنحو 10 في المئة خلال العقد الماضي، أما الجزائريات فأتين في المرتبة الثامنة بنسبة 51 في المئة محافظات على النسبة نفسها التي كانت في 2013. المرتبة التاسعة كانت من نصيب المصريات بنسبة 48 في المئة، مع تسجيل ارتفاع بنحو 8 في المئة منذ 2013.

أما السعوديات فشهدن انخفاضا في ترتيبهن بفضل سياسات التشجيع على الزواج خلال العقد الماضي رغم استمرار نمو تكلفة الزواج في دول الخليج، حيث تراجع ترتيب السعوديات الى المرتبة العاشرة بعد انخفاض نسبة العنوسة الى 10 في المئة حسب الاحصائيات الرسمية مقارنة بتقديرات 2013 (45 في المئة). .

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