هزت العالم العربي .. أول شابة عربية تتزوج من رجلين في وقت واحد(اتفرج الصدمة)

الرياض - محمد الاطلسي - تستعدّ فتاة تونسية للزواج من رجلين في آن واحد نهاية العام الجاري، في حادثة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، في البلد الذي يحظر على الرجال تعدّد الزوجات.

وظهرت فتاة تدعى "سندس"، في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، لتعلن عن موعد زواجها من رجلين يوم 31 ديسمبر المقبل، وتقوم بدعوة أصدقائها لحضور حفل الزفاف، في حالة غير مسبوقة.

وقالت إن القانون التونسي الذي يمنع على الرجال تعدّد الزوجات، يسمح في المقابل للنساء بالزواج من أكثر من رجل، وعبّرت عن سعادتها بكونها أول امرأة تونسية ستتزوج رجلين.

وفي مقطع فيديو آخر، تعهّدت "سندس" بالعدل بين زوجيها، مشيرة إلى تلقيها مطالب من رجال آخرين عبروا عن رغبتهم في الزواج منها.

وأثار خروج الفتاة التونسية وإعلان زواجها من رجلين ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر أبو نعيم في تدوينة أن "الفتاة استغلت ثغرة قانونية في القانون التونسي" داعيا إلى ضرورة التعامل معها في أقرب وقت ممكن، متسائلا: "كيف يمكن لدولة تمنع تعدد الزوجات منذ أكثر من 60 عاما أن تسمح للمرأة بتعدد الأزواج؟".

لكن الناشطة سلمى كمال ترفض أن تعتبر ذلك بمثابة الثغرة القانونية، وتقول في تدوينة إن "القانون التونسي لم يمنع في مادة مفصلة تعدد الأزواج للنساء، لأن هذا الأمر بديهي ومتفق عليه في المجتمع".

ومن جهته، اعتبر الناشط معزّ بوراوي أن زواج المرأة من رجلين هو "زنا واضح وتقنين للدعارة وخلط للنسب"، داعيا إلى التدخل لمنع هذه الزواج، في حين شكّكت الناشطة عائشة عماري في جديّة الفتاة سندس، ورأت أنّها تبحث عن الشهرة وعن استقطاب المتابعين لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.