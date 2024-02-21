اكتشف أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الفزع: كارثة كبرى تهدد هذه الدولة الدولة العربية!!

الرياض - محمد الاطلسي - زادت معدلات البحث عن ليلى عبد اللطيف على محرك جوجل الشهير، وأبرزت التوقعات المستقبلية الخاصة بها والتي تخص مصر. وقد توقعت ليلى عبد اللطيف بعض الأمور التي تخص مستقبل مصر في 2024، وتصدرت التريند من جديد.

وفي تصريحاتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، توقعت ليلى عبد اللطيف أن الأنظار ستتجه إلى نهر النيل في مصر بسبب حدث محزن قرب اهرامات الجيزة.

كما توقعت فوز الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة، واستقرارًا في الوضع الاقتصادي لمصر.

وكما تنبأت بانخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة في مصر.

وفيما يخص الشأن العالمي، توقعت إعلان حالة طوارئ قصوى في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بسبب كوارث طبیعیة، إضافة إلى بروز حروب أهلیة في أميركی نظر.

ولكن ليلی عبداللطیف أكدت أن توقعاتھا قابلة للخطأ كمش ھذھ المش ھذھ المش ھذھ المش ھذھ المش ھذھ المش ھذھ المش ھذھ المش ھذى.