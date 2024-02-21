انت الأن تتابع خبر اتفرج .. جامعة الملك سعود تحتفل بيوم التأسيس والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتفال جامعة الملك سعود، بيوم التأسيس.

وظهر في مقطع الفيديو" لافتات تحتفي بيوم التأسيس"، حيث شارك بالاحتفال طلاب وطالبات الجامعة مرتدين الملابس التراثية السعودية.

كما ظهر بمقطع الفيديو الاحتفالات التي أقيمت داخل الجامعة، احتفاءً بيوم التأسيس.

وفي 22 فبراير من كل عام، تحتفل المملكة العربية السعودية، بيوم تأسيس البلاد، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة، عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.