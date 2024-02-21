انت الأن تتابع خبر اتفرج : شاب سعودي يقلد الفنان "محمد عبده " ويحظى على تفاعل واسع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر ماجد الحكمي، عبر حسابه بموقع "تيك توك"، مقطع فيديو وهو يقوم بتقليد الفنان، محمد عبده، وسط تفاعل وتداول واسع.

وعلى واقع مقطع من أغنية "اختلفنا"، ظهر ماجد الحكمي، محاولا تقليد شخصية محمد عبده، وطريقته في الغناء والأداء.

وكانت ملامح ماجد الحكمي، قريبة جدا من ملامح محمد عبده، ويبدو أنه استخدم "المكياج".

وحظي المقطع على تداول واسع على منصة "تيك توك"، بعد الإشادة بإجادة الشاب لتقليد شخصية محمد عبده.