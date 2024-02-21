لن تصدق كم الحد الأقصى لمرافقي الحجاج في السعودية هذا العام وكم رسوم إلغاء واسترداد قيمة الباقة

الرياض - محمد الاطلسي - كثرت عملية البحث في هذه الأيام عن الحد الأقصى لمرافق حجاج الداخل هذا العام 1445، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن بدء التسجيل، وهذا التسجيل يكون عبر موقعها الإلكتروني، كما يكون أيضا من خلال تطبيق نسك السعودي، وردا على تساؤلات المواطنين والزوار عن أسعار الحج ، فقد أعلنت الوزارة عن كافة أسعار هذه الباقات، وما هو سعر الرسوم الخاصة بالحج وما إلى ذلك، كما أعلنت الوزارة عن أقصى عدد مسموح به لمرافقي الحجاج، لذلك سنذكر لكم هذه التفاصيل خلال هذا المقال، تابعوا المقال بتركيز لتحصيل كافة المعلومات المرغوبة.

الحد الأقصى لمرافقي حجاج الداخل هذا العام 1445

أوضحت وزارة الحج والعمرة عن الحد الأقصى لمرافقي حجاج الداخل هذا العام، حيث تضع الوزارة كل عام عدد معين مسموح به، لذلك يتساءل الكثير عن هذا العدد، لذلك بعد البحث المطول لإيجاد الرقم الصحيح والموثوق به، وجدنا أنه 13 مرافق، كما أعلنت الوزارة أنه يجب أن يسجل جميع المرافقين في تطبيق نسك، حيث سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في هذا التطبيق بداية من شهر شوال بمشيئة الله، كما أعلنت الوزارة خبر هام أيضا أنه يجب أن يتم كافة التصاريح عبر منصة أبشر على الإنترنت

ما هي باقات الحج المتاحة ومقدار الرسوم عند إلغاء حجز الباقة

وزارة الحج والعمرة أعلنت عن أسعار جميع الباقات المتوفرة، حيث تم إطلاق أربعة باقات متنوعة في هذا العام لحجاج الداخل، كما يختلف سعر كل باقة عن الباقة الأخرى، حيث كانت الأسعار المتاحة كالآتي: