العشبة التي أعادت الأمل للعجائز.. عشبة طبيعية موجودة في كل منزل دون أن تعلم الكنز العجيب الذي تحتويه.!!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر وصفة إكليل الجبل للشعر من الوصفات الطبيعية المفيدة جدًا لصحة الشعر، وهذا النوع من النباتات العطرية لديه العديد من الخصائص الجمالية وتحسين الصحة

، لذلك يمكنك الاعتماد عليه لحل مشاكل الشعر وفروة الرأس مثل تساقط الشعر، والتقصف، والتلف والقشرة، والضعف والجفاف، وهذه هي أهم فوائد اكليل الجبل للشعر وطرق استخدام وصفاته العديدة للعناية بالشعر.

وصفة إكليل الجبل للشعر

نظرا لتنوع الوصفات، فإن هذا النبات مناسب لجميع أنواع الشعر، حيث يعزز من نمو الشعر وزيادة كثافته، وذلك من خلال قوته في توسيع الأوردة الدموية، وإكليل الجبل يساعد على تقوية بصيلات الشعر، ويمنع ظهور الشيب في سن مبكرة، كما أنه يساعد على منع تلف الشعر والصلع، ومن خلال ما يلي مكونات الوصفة:ملعقة كبيرة من زيت إكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.

ملعقة كبيرة من خلاصة الصبار.

طريقة التحضير

تعمل وصفة إكليل الجبل للشعر على تطهير فروة الرأس، وإزالة البكتيريا الضارة التي تسبب العديد من المشاكل، لذلك فهو يعتبر علاجاً مهما لعلاج مشكلة الإفراط في إفراز الدهون من فروة الرأس، كما أنه يزيل القشرة من فروة الرأس ويقلل من جفاف خصلات الشعر بشكل كبير، وهذه خطوات تحضيره:

ضعي زيت إكليل الجبل مع زيت الحلبة في وعاء صغير الحجم.

أضيفي إلى خليط الزيوت خلاصة جل الصبار.أضيفي إلى خليط الزيوت خلاصة جل الصبار.

امزجي المكونات مع بعضهما جيداً.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام وصفة إكليل الجبل للشعر من أجل التخلص من تساقط وتقصف الشعر والعمل على زيادة ترطيب خصلاته، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم استخدام وصفة إكليل الجبل للشعر من أجل التخلص من تساقط وتقصف الشعر والعمل على زيادة ترطيب خصلاته، وذلك من خلال الخطوات التالية: