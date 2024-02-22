تفاصيل انفجارات عنيفة تهز هذه المحافظة اليمنية !

الرياض - محمد الاطلسي - هزت انفجارات عنيفة، الأربعاء، 21 شباط، 2024، محافظة الحديدة غربي اليمن.

وشن الطيران الأمريكي والبريطاني الأربعاء، أربع غارات على منطقتي الجبانة والعرج في محافظة الحديدة.

ووفق مصادر محليّة، فإنّ العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة الجبانة بالمدينة، وغارتين منطقة العرج شمال غرب مدينة الحديدة.

وكان الطيران الأمريكي البريطاني استهدف بغارة يوم الاثنين الماضي، مزرعة سردود في منطقة الكدن بمديرية الضحي.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنت قبل أسابيع عن عملية عسكرية في اليمن ردا على الهجمات التي تطال السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في البحر الأحمر.

وتأتي الغارات غداة استهداف سفن أمريكية وبريطانية وإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن.