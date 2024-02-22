انت الأن تتابع خبر اتفرج .. لحظة استقبال "بحرينيين" قدموا إلى الرياض يهرولون على الأقدام للاحتفال بيوم التأسيس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مشهور سناب شات، عبد الرحمن المطيري، مقطع فيديو، أظهر ترحيب المواطنين والعوائل بعدد من الشباب البحرينيين على طريق الرياض السريع.

وأظهر الفيديو شباب بحرينيين يركضون على طريق الرياض السريع، في إطار رحلتهم من البحرين إلى المملكة هرولة على الأقدام للمشاركة في احتفالات يوم التأسيس.

وقال المطيري :"شوف الزحمة والسيارات، الكل يرحب ويعزم حتى الأطفال ، شوف السعوديين وترحيبهم بالبحرينيين، هذا مو غريب، كفو يستاهلون الترحيب ".

وتابع:"فعلا صار اليوم الترند وحديث الساحة الخليجية أن البحرينيين يقطعون المسافة من المنامة إلى الرياض على أقدامهم ليشاركون في يوم التأسيس".