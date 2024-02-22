السعودية تكشف عن موعد التوقيع على اتفاق سلام شامل في اليمن.. تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن بلاده مستعدة للتوقيع على خارطة الطريق التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بشأن الأزمة اليمنية.

وتفصيلا، شدد بن فرحان خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24" يوم أمس الأول، على التزام بلاده التام "بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة ومستعدون للتوقيع عليها في أقرب فرصة".

كما نفى بن فرحان توقف جهود التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن والتخلي عن الخارطة، بفعل التوترات في البحر الأحمر جراء هجمات ميليشيا الحوثي على السفن التجارية.

وتابع: "أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة اقتربنا فيها من استكمال خارطة الطريق ونعتزم مواصلة السير على طريق السلام".

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير في ما يمكن أن نطلق عليه اتفاق مبادئ، يشمل تنفيذ وقف إطلاق نار في عموم البلاد، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة ترعاها المنظمة الأممية