انت الأن تتابع خبر اتفرج .. مقيم أفغاني في ‎المملكة منذ 37 عاماً يحتفل بيوم التأسيس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرضت قناة العربية السعودية تقريرا عن مقيم أفغاني في المملكة منذ 37 سنة يستعد للاحتفال بيوم التأسيس على طريقته الخاصة.

وقام الرجل بتزيين سيارته بالكامل بالأعلام السعودية من كافة النواحي، وكان يرتدي ملابس سعودية ويضع علم على كتفه.

وقال الرجل خلال حديثه: "أنا نصف سعودي، الله يخلي ملككم وألف مبروك، هذا البيت أمن وبيت لكل المسلمين".

وأضاف: "أي مسلم لازم يحترم البلد هذا، هذا بلد أمن الله يفكه من أي شر".

وتابع: "أنا أحبكم يا أخي ومن 37 سنة موجود هنا، وأخذت منها خير ورزق، لازم تحبوا بلدكم".

"زمان" مقيم أفغاني في منذ 37 سنة يستعد للاحتفال بـ على طريقته الخاصة