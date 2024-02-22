انت الأن تتابع خبر اتفرج .. ردة فعل عائلة صينية بعدما شاهدوا فتاة سعودية ترتدي الزي التراثي احتفالاً بيوم التأسيس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل عائلة صينية، بعدما شاهدوا فتاة سعودية ترتدي الزي التراثي احتفالاً بيوم التأسيس.

وأظهر الفيديو انبهار العائلة الصينية بالزي الذي ترتديه الفتاة، حيث قالت لها سيدة: "وجهكم مرة حلو"، فيما سألها رجل عن الذهب الذي ترتديه وهل هو حقيقي أم لا.

ومازحتها فتاة أخرى: "هذا ذهب أصلي لأن لديكم أموال كثيرة"، ليضحك جميع الحاضرين على ما قالته.