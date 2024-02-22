انت الأن تتابع خبر اتفرج .. تيك توكر تروي قصة انفصالها عن زوجها وارتباطها بالداعم للبث.. وتعلق: "ما كان عنده مانع حد تاني يصرف على البيت" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - روت "تيك توكر" قصة انفصالها عن زوجها للارتباط بأحد داعميها على المنصة.

وقالت الـ "تيك توكر" في مقطع فيديو متداول عبر موقع "إكس"، إن زوجها كان يعلم أن أموال هذا الداعم هي التي تستخدمها في الإنفاق على المنزل واحتياجاته ولكن لم يعترض.

وتابعت:" زوجي هو اللي سمحلي أفتح لايف وأطلع للناس.. وكان يعرف ان الداعم هو اللي بيصرف على البيت وما كان عنده مانع".

وواصلت؛ " قررت أتركه وتعلقت بالداعم وصرت زوجته وظل يدعمني في البث".