انت الأن تتابع خبر بالفيديو.. وش رأيك باللي يعزم "الرجاجيل ثم يتشكى ويتضيم قدامهم"؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - روى مواطن قصة غريبة لرجل عزم أخر، ثم اشتكى بعد ذلك من السعر أمام المعازيم والضيوف.

وفي مقطع الفيديو المتداول، تحدث المواطن عن الحادثة الغريبة التي سردها لها أحد الأشخاص، ونقل عنه القول "انعزمنا عند شخص، ووافق الرجل، وذهبنا للعشاء، قبل أن يتشكى العازم ويقول الذبيحة غالية، ويتضيم أمام الضيف".

وتابع القصة قائلا:" اقسم بالله الضيف تضايق، وكأن العازم يوجه رسالة للمعزوم لماذا وافقت على العزومة؟!".

وعلق المواطن على ذلك الموقف، قائلا:" لست مجبور أو مغصوب، وإذا غصبت تحمل وتجمل وأصبر واسكت، والا لا تعزم الرجال".

ويوجه رسالة، قائلا:" تحمل ورحب والضيقة أجعلها بينك وبين نفسك".

ويضيف: "إذا لم تكن على قدر ذلك، فلا تقلل من قيمة نفسك ولا من قدرك، وأستريح".

ويختتم مقطع الفيديو، قائلا:" لا يوجد أحد يجبرك، أستريح يا حبيبي أستريح".