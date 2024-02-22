انت الأن تتابع خبر "اقلب وجهك لأبلغ عنك"..رجل الأعمال خالد الشثري يكشف عن ردة فعله تجاه شخص "اعترض على عمل بائعة بالسوق"-فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سرد رجل الأعمال السعودي، خالد الشثري، بعض القصص عن بائعات سعوديات تعرضن لمواقف غريبة بعد "فتح الأكشاك وعملهن بها".

يروي موقف

وقال خالد الشثري في مقابلة مع "إذاعة ثمانية"، إن لدى البائعات "قصص عظيمة"، ساردا موقف تعرضت له إحداهن عندما قال لها أحد الأشخاص "أنتي لا تخافين الله، كيف تتعاملين مع الرجال؟!".

3 آلاف

وأشار الشثري إلى أنه "تدخل في الحوار"، فسأله الرجل:" هل تعرفها؟"، ليجيبه رجل الأعمال، قائلا:" نعم أختي".

وتابع سرد حديثه مع الرجل قائلا:" قلت له راتبها ٣ آلاف، أنا أضمن لك تجلس في المنزل من الغد، إذا أعطيتها ٣ آلاف".

وتابع قائلا:" قلت له لو هي تريد الفساد فالسهرة ب٣ آلاف، ما دخلك بالموضوع؟!".

واستطرد قائلا:" قلت له أقلب وجهك، لأبلغ عنك".

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وقال:" إذا لم تكن هذه السيدة محتاجة، هل كانت سوف تعمل بائعة؟!"، متسائلا في استنكار "لماذا تتحدث عنها إذا؟!".

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