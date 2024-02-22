انت الأن تتابع خبر بالفيديو.. "مهتم بالتراث" يكشف علاقة "المنديل الأصفر" بالبنت العزباء والمرأة المتزوجة في عسير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرضت قناة الإخبارية، تقريرا عن عادة ارتداء "المنديل الأصفر" في عسير، واستخدامه في تحديد الحالة الاجتماعية للفتاة.

اللباس التقليدي

وأوضح التقرير أن اللباس التقليدي في منطقة عسير لم يكن للتزين فقط بل كان يحمل دلالات توضح حال المرأة اجتماعيا.

علامة عدم الزواج

وقال المهتم في التراث عبدالله آل ملّاح، إن البنت كانت ترتدي الثوب العسيري والحزام والمنديل الأصفر، وهذه علامة فارقة أنها ليست متزوجة.

عقدة في المنديل