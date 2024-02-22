انت الأن تتابع خبر للمدخنين: أشهر طبيب عربي يكشف عن "وصفة طبيعية" لتنظيف الرئة وتنقية الدم من السموم أفضل من كل الأدوية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور إسماعيل الطراد، عن وصفة طبيعية لتنظيف الرئة، والتخلص من البلغم، وتنقية الدم من سموم التدخين. مضادات أكسدةوقال إن هذه الوصفة، مزيج من المكونات الطبيعية للحصول على مستخلص مائي هو عبارة عن دواء حقيقي فعال يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات.

مكونات الوصفة

وأوضح أن مكونات الوصفة هي :"بصلة حمراء مقطعة لقطع ناعمة، وقطعة زنجبيل مقشرة ومقطعة لقطع ناعمة، و3 قطع ثوم مقطعة لقطع ناعمة، وقطعة ليمون كاملة مقطعة مع قشرها و3 حبات قرنفل".

تناول المشروب