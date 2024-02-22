انت الأن تتابع خبر احذر قبل فوات الأوان من الأعراض المبكرة لمرض السرطان إذا ظهرت عليك فإنها تشير انك مصاب ..تعرف عليها الان.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال أعوام القليلة الماضية قد انتشرت عدوى الإصابة بالسرطان في مختلف الدول وقد أصيب عدد كبير جدا بهذا المرض اللعين ونجد أن الإصابة بهذا المرض تؤدي إلى انتشار الخلايا السرطانية في الجسم وهناك عدة أسباب قد تكون هي السبب الأساسي وراء الإصابة بالسرطانات

أبرزها التعرض للتلوث بشكل مستمر مثل عوالم السيارات، وكذلك تناول الأغذية والأطعمة التي ربما تكون محتوية على مواد كيميائية ضارة أو مواد حافظة والدواجن المسرطنة، وغيرها من الأمور الأخرى وهناك بعض الأعراض الأولية التي تظهر على المصاب تحذر أنه مصاب بأحد أنواع السرطانات تلك الأعراض يجب الانتباه إليها حتى يتم العلاج سريعا تابعونا للتفاصيل.

أعراض مبكرة للإصابة بالسرطان

أولا الشعور بفقدان الوزن بشكل كبير دون أي سبب واضح ودون اتباع أي نظام رجيم.ثانيا وجود أورام في أجزاء مختلفة من الجسم أو وجود قرح منتشرة في اللسان واللثة.

ثالثا شحوب الوجه والاصفرار والتعب المستمر وحاله مضطربة ما بين الإمساك والإسهال والشعور بألم شديد عند التبول

طرق الوقاية من السرطان