صادم : هل يمكن أن ينجب الإنس من الجن؟ لن تصدق الإجابة

الرياض - محمد الاطلسي - يتسائل البعض في أمور الدين حول إمكانية لمس الجني للإنسان، أو نومه معه، أو جماعه للمرأة دون الإحساس به، ويصل الفكر بالبعض خاصة عند مشاهدة بض الأعمال الدرامية التي تروج لفكرة إمكانية إنجاب امرأة من البشر لطفل من الجن، فيسأل أحدهم ويقول: هل يمكن أن ينجب الإنس من الجن؟

وللإجابة على سؤال هل يمكن أن ينجب الإنس من الجن؟ من الناحية الشرعية فإنه ذكر بعض أهل العلم احتمال حصول ممارسة الأعمال الجنسية بين الإنسان والجان، واستدلوا لذلك بظاهر قوله تعالى: وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا {الإسراء:64} وقوله تعالى: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ {الرحمن:74}

وقال بعض أهل العلم إنه المرأة قد تشعر بمس الجني، وقد لا تشعر، فقد قال البغوي في تفسير آية الإسراء: وروي عن جعفر بن محمد أن الشيطان يقعد على ذكر الرجل، فإذا لم يقل: "بسم الله" أصاب معه امرأته، وأنزل في فرجها كما ينزل الرجل، وروي في بعض الأخبار: إن فيكم مغربين، قيل: وما المغربون؟ قال: الذين يشارك فيهم الجن. وروي أن رجلًا قال لابن عباس: إن امرأتي استيقظت وفي فرجها شعلة من نار؟ قال: ذلك من وطء الجن. اهـ.

نكاح الجن بالإنس

وقال ابن الجوزي -رحمه الله- في تفسيره لقوله تعالى: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ {الرحمن: 56}: فيه دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنس. اهـ، قال شيخ الإسلام: وقد يتناكح الإنس والجن، ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف، وقد ذكر العلماء سر ذلك وتكلموا عليه، وكره أكثر العلماء مناكحة الجن.

وقد ذكر في التاريخ أن بعض الجن حملت من الإنس فقد ذكروا أن بلقيس أمها جنية، والمسألة على كل ليس عندنا دليل قاطع فيها، والاحتمال وارد.

وعن كيفية تحصين الشخص نفسه من الجن فإن المسلم يستطيع أن يدافعهم بالتحصن بالتحصينات الربانية، والأدعية، وآيات القرآن، وسيفلح في حصول مطلوبه، ويحفظه الله من شرهم، ويمكنك مطالعة آيات وأحاديث وأدعية حفظ النفس من شرور الجن والحسد.