انت الأن تتابع خبر بالفيديو: قصة خلاف زوجي نتج عنه الأغنية الشهيرة "تقول الله يطعني وأقول الله يسبق بي" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف سعد زهير عضو لجنة تحكيم جائزة المنتدى السعودي للإعلام قصة الأغنية الشهيرة التي كتبها وتضمنت: "تقول الله يطعني واقول الله يسبق بي.. جنوبي نثر همه على غيمة جنوبية".

وقال خلال لقاء مع برنامج" الشارع السعودي":" كتبت هذه الأغنية استجابة لطلب أحد الأصدقاء كان يوجد خلاف بينه وبين زوجته، ثم غاب صديقي لمدة شهرين وعندما عاد أخبرته أن القصيدة جاهزة، فقال لي "شكرا لك ولقصيدتك، أحنا رجعنا، خلي قصيدتك في مكانها".

وأشار إلى أنه أكمل القصيدة، وغناها عدد كبير من الفنانين.

قصة الأغنية الشهيرة "تقول الله يطعني واقول الله يسبق بي.. جنوبي نثر همه على غيمة جنوبية"

يرويها كاتب كلماتها سعد زهير عضو لجنة تحكيم جائزة المنتدى السعودي للإعلام |

- الشارع السعودي (@saudiatv_1)