السعودية : الداخلية تنفذ حملة كبيرة وغير مسبوقة وتعلن ترحيل أبناء هذه الجنسية

الرياض - محمد الاطلسي - عاجل: الداخلية السعودية تنفذ حملة كبيرة وغير مسبوقة وتعلن البدء بترحيل أبناء هذه الجنسية، وذلك في إطار الحملة الميدانية المشتركة #وطن_بلا_مخالف التي نفذتها الأجهزة الأمنية السعودية في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير 2024، وتهدف الحملة إلى ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ، وفي هذا المقال سوف نستعرض معكم البيان الصحفي الذي نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس وكشفت خلاله عن نتائج الحملة.

الداخلية السعودية تعلن ترحيل أكثر من 10 ألف مخالفنشرت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس ، تقرير صحفي، كشفت من خلاله نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي تم تنفيذها خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير 2024.وقالت الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تم تنفيذها خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير 2024، أسفرت عن ضبط 17,896 مخالفا، وترحيل 10,096، وإحالة 49,721 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الحملات:• 1 إثيوبي الجنسية.

• 2 % جنسيات أخرى.

• 48 حاولوا الخروج بطرق غير نظامية.

• 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل.

• 56,686 خضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة.

• 51,445 رجلا.

• 5241 امرأة.

• 17,896 إجمالي عدد المخالفين المضبوطين.

• 10,874 مخالفا لنظام الإقامة.

• 4123 مخالفا لنظام أمن الحدود.2899 مخالفا لنظام العمل.

• 937 حاولوا الدخول بطرق غير نظامية.

• 1 يمني الجنسية.