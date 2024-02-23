بالوثيقة ..إعلان هام وعاجل لليمنيين المقيمين في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - تحتفل المملكة العربية السعودية الخميس بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الاولى بمنتصف عام 1139 هجرية الموافق 22 / فبراير / 1727م بيد الإمام محمد بن سعود

وبهذه المناسبة، أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض لأبنائها المقيمين في المملكة العربية السعودية أن يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة

وقالت في بيان وصل، المشهد اليمني، “يسر قيادة سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض ممثلةً بسعادة السفير الدكتور شائع محسن الزنداني أن تتوجه بأسمى آيات التهاني وأجلِّ التبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى مقام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية العظيمة والغالية على الأمتين العربية والإسلامية”.

واعربت السفارة اليمنية عن تمنياتها “لأهلنا الكرام في المملكة دوام التقدم والازدهار والنماء”.