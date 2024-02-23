اتفرج صحيفة أمريكية شهيرة تكشف أمر صادم هز الجيش الأوكراني؟

الرياض - محمد الاطلسي - زعم ممثل المجموعة العملياتية الاستراتيجية لقوات كييف "تافريا" دميتري ليخوفوي، بأن مقال صحيفة "نيويورك تايمز"حول أسر نحو ألف جندي أوكراني أثناء الانسحاب من أفدييفكا "دعاية لروسيا".

وقال ليخوفوي على الهواء لقناة "رادا" التلفزيونية اليوم الأربعاء: "المصادر التي يشيرون إليها (نيويورك تايمز الأمريكية) لا يمكن الدفاع عنها على الإطلاق، لأنه لا يوجد مثل هذا العدد…نعم نقول أن هناك سجناء، لكن عددهم ليس بالمئات على الإطلاق".

وزعم ليخوفوي أن روسيا تستخدم طريقة نشر"أخبار مزيفة في وسائل الإعلام العالمية الرسمية".

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز"، نشرت يوم الأربعاء، نقلا عن ضابطين عسكريين أوكرانيين، أنه خلال الانسحاب من أفدييفكا، تم أسر أو فقدان ما بين 850 إلى ألف جندي من القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم كان إيغور كيماكوفسكي مستشار رئيس جمهورية دونيتسك قد كشف أن العسكريين الأوكرانيين لغموا جثث رفاقهم في مدينة أفدييفكا، على طول طريق القوات الأوكرانية التي فرّت من المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات كييف فرت تحت نيران القصف الروسي من مدينة أفدييفكا التي انتقلت إلى سيطرة القوات الروسية يوم 17 الشهر الجاري.

هذا وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين مساء السبت الماضي، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات كييف فرت بشكل جماعي وفوضوي من المدينة، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع.