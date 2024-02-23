انت الأن تتابع خبر عبر حسابها من سناب شات.. اتفرج : احتفال زوجة فنان سعودي شهير بيوم التأسيس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو لقطات من احتفال منيرة العبدالله، زوجة الفنان عبدالله السدحان ب "يوم التأسيس".

وأظهر الفيديو، منيرة العبدالله، وهي تستعرض إطلالتها، حيث ارتدت ملابس تراثية وإكسسورات تميزت بالبساطة.

وأبان الفيديو زوجة السدحان وهي تسير وتجلس داخل مكان تم إعداده وتجهيزه بديكورات تعكس مظاهر الحياة قديما خلال فترة التأسيس.

وفي نهاية الفيديو ارتدت زوجة السدحان البرقع وخرجت وهي تحمل حقيبة في يدها.