انت الأن تتابع خبر بالصور: قصة غريبة لمليونير ألماني يتجول في الشوارع بدراجة للبحث عن طعام في براميل القمامة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة BILD، قصة غريبة لرجل ألماني مسن يتجول في الشوارع بدراجة للبحث عن طعام يسد به جوعه رغم أنه مليونير ويعيش وحيدا بدون زوجة أو أولاد.

وتقول الصحيفة إن "هاينز بي" هو ألماني عمره 80 عام يتجول في أحياء مدينة دارمشتات الألمانية للبحث عن الطعام في براميل القمامة علّه يجد ما يسد به جوعه.

وتوضح أن هاينز مليونير ويمتلك 10 عقارات وعندما سألته وعندما سألته الصحيفة لماذا تفعل ذلك؟ قال: أنا فعلاً فقير الآن، كان لدي 700,000 يورو (2.85 مليون ريال) وصرفتها في شراء عقاري العاشر، ليس لدي سوى 15 يورو في حسابي الآن.

وأشارت إلى أن هذا المسن تُقدر ثروته الموجودة في العقارات بأكثر من 12 مليون يورو (48 مليون ريال)

وبينت أن هاينز لديه راتب تقاعدي قدره 3,756 يورو (15,250 ريال) شهرياً وكل راتبه التقاعدي والمدخرات والإيجارات التي تأتيه من العقارات يجمعها لشراء عقار جديد دائماً.

واختتم هاينز كلامه قائلا: أنا غير متزوج وليس لدي أطفال، هذا أمر فيه إسراف وسأضطر للصرف عليهم، لا تعتقدوا أني بخيل، هذا يُسمى اقتصاد وتدبير.

[بالصور: قصة غريبة لمليونير ألماني يتجول في الشوارع بدراجة للبحث عن طعام في براميل القمامة !]