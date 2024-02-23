الأردن تواجه الخطر..عاصفة ثلجية قادمة سوف تكون الأكثر خطورة على الاطلاق..وتحذيرات عاجلة من الدفاع المدني للمواطنين!

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رياض - احمد صلاح - ذكر موقع طقس العرب، من المقرر أن يبدأ فصل الشتاء فلكياً في الأردن، مع ساعات الصباح من الاثنين فبراير في تمام الساعة 6:27 صباحا حسب التوقيت المحلي.ويطلق على هذا اليوم الذي يصادف بدء فصل الشتاء فلكياً "يوم الانقلاب الشتوي"، والذي تبدأ معه مربعانية الشتاء.

وأشار طقس العرب إلى أنه نهار الجمعة هو أقصر نهار هذه السنة في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية وأطولها في الجزء الجنوبي، وأيضاً تكون أطول الليالي في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية وأقصرها في الجزء الجنوبي، والشمس تكون عمودية على مدار الجدي، حيث تشرق الشمس من الجنوب الشرقي وتغرب من الجنوب الغربي.

يستمر فصل الشتاء 90 يوماً تقريباً ويتكون من المربعانية والخمسينية.