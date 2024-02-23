انت الأن تتابع خبر اتفرج .. استشاري يكشف عن وصفة طبيعية لعلاج مشكلة البواسير خلال يومين فقط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف استشاري يدعى أحمد زكي عن وصفة طبيعية لعلاج مشكلة البواسير بدون تدخل جراحي.

وقال زكي في مقطع فيديو عبر التيك توك، إن الوصفة تتكون من 3 ملاعق من زيت الخروع، ونصف كوب من زيت الشاي الأخضر، وملعقة من زيت جوز الهند.

وأوضح أنه يتم خلط المكونات معا ثم استخدام قطنة والمسح بها على مكان البواسير بعد دخول الحمام لمدة يومين وستختفي بعدها تماما.

وبين أنه يمكن استخدام كريمات مثل نيو هيلار، نيو بروكتو أو ريكتا كيور.