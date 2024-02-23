انت الأن تتابع خبر تحذير شديد اللهجة مم الأرصاد لهطولُ أمطارٍ وتكوُّن الضباب مع نشاطٍ في الرياح على الجوف والحدود الشمالية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ خفيفة وتكوُّن الضباب مع نشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض ونجران؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط

وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة

على الجزء الشمالي وبسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.