انت الأن تتابع خبر اتفرج .. فيديو طريف لطفلة تحتفل بيوم التأسيس وهروبها المفاجئ يحظى بتفاعل واسع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت طفلة صغيرة في مقطع فيديو متداول، وهي ترتدي الملابس التراثية، احتفاء بيوم التأسيس.

ورصد مقطع الفيديو المتداول، الفتاة الصغيرة وهي تطرق باب ما يبدو أنه "أحد المساكن أو المحلات"، قبل أن ترصد الكاميرا دخولها إلى المسكن.

وعلى صوت موسيقى "تصويرية تشويقية"، دخلت الطفلة الصغيرة المسكن التي يظهر داخله بعض أواني الطهي، وبعض اللوحات القديمة، التي عرضتها أمام الكاميرا، داعيا المصور لجولة داخل المكان.

وفي نهاية الفيديو المتداول، ظهرت الفتاة الصغيرة وهي "تهج من المكان"، وهو ما أرجعه بعض متداولي الفيديو لسماعها "صوت نباح كلب".

وحظي مقطع الفيديو بتداول واسع ومشاهدات عالية، بسبب "ظرافة الموقف"، وأداء الطفلة الصغيرة.