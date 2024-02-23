انت الأن تتابع خبر بعد أن وصف الدقيق الكويتي بغير الجيد.. اتفرج : الباحث في الغذاء " عمار العمار " يكشف عن رأيه في الدقيق السعودي ‏ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصف الباحث في الغذاء والتغذية عمار العمار الدقيق الذي يتم إنتاجه في المملكة ب "الممتاز".

وقال خلال لقاء مع قناة العربية: "الإنتاج السعودي مثل دقيق حائل والقصيم ممتاز، وذلك يرجع إلى الري والسلالة والطحن، وخالي من أي إضافات".

وأضاف: "في أي مجتمع يزداد لدى الناس استهلاك الدقيق الأبيض وبشكل خاص في الخبز والمخبوزات التي يدخل فيها مواد مثل ملح مكرر وزيت مكرر وسكر يكون الشخص أكثر عرضة للسمنة".

الجدير بالذكر، وصف عمار العمار، في وقت سابق، الدقيق الكويتي ب "غير جيد".

بعد أن وصف الدقيق الكويتي بغير الجيد.. ما رأيه في الدقيق السعودي؟

عمار العمار باحث في الغذاء والتغذية يجيب في .