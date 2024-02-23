سياسي امريكي كبير يرعب الرئيس الأوكراني " زيلينسكي " بخبر صادم ومزلزل؟

الرياض - محمد الاطلسي - قال سكوت ريتر، ضابط المخابرات السابق بالجيش الأمريكي، في مقابلة مع سبوتنيك، إن القوات الأوكرانية ستفر قريبا من العديد من مدن أوكرانيا، على غرار ما حدث في أفدييفكا.

وأضاف: "أفدييفكا ليست حالة معزولة وستتكرر مرات كثيرة، لأن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة بعد الآن على تنظيم دفاع متماسك. وفي هذه المرحلة بالذات، ستنتهي العملية العسكرية الخاصة، لأن هدف نزع سلاح أوكرانيا سيتم تحقيقه".

وأكد ريتر أيضا أن تسليم الجيش الأوكراني لأفدييفكا، كان بسبب نقص الذخيرة وعدم وجود دفاع جوي مناسب، فضلا عن تفوق الجيش الروسي.

وخلص الخبير إلى أن "الحقائق تشير إلى أن هذه هي بداية النهاية".

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين مساء السبت الماضي، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.