انت الأن تتابع خبر الدولار مقابل الجنيه المصري يحطم القمة ويسجل اعلى سعر لأول مرة في السوق السوداء .. تعرفوا على سعر الصرف اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الدولار كسر حاجز الخمسين جنيه في تاريخ الحادي عشر من يناير، وهذا يعتبر صدمة لمن يتعامل بالدولار سواء في العمل أو السفر،

وكان ارتفاع الدولار مع بداية عام ٢٠٢٤ من الأمور المتوقعة، وذكرها العديد من خبراء الاقتصاد لما تشير إليه البورصة العالمية والارتفاع الملحوظ للعملات الأجنبية والذهب،

نوضح لكم القيمة الفعلية للدولار في السوق السوداء وفي البنوك المصرية.

سعر الدولار في السوق السوداء بدأ الدولار في تاريخ ١١ من يناير بسعر مرتفع جديد، حيث سجل سعر البيع قيمة ٥٥.٤٤ بينما في سعر الشراء تم تسجيل مبلغ ٥٥.٤٢ وهذه القيمة الجديدة جاءت مرتفعة بنسبة ٥ جنيهات تقريبًا لكل دولار منذ بداية الشهر، وهذا يدل على زيادة طلب الدولار في السوق السوداء، لا سيما أن السعر في البنوك المصرية بدا ثابتًا إلى حدٍ ما، وجاءت أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم كالتالي:

10 دولار أمريكي تساوي 554 جنيه مصري

20 دولار أمريكي تساوي 1,100 جنيه مصري..سجلت فئة 25 دولار أمريكي اليوم 1,375 جنيه مصري.

سعر 50 دولار أمريكي يعادل 2,750 جنيه مصري.

سعر فئة 100 دولار أمريكي اليوم 5,500 جنيه.بعد نبأ ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء جاء سعر الدولار في أبرز بنوك مصر اليوم على النحو التالي:

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي مبلغ 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

وسعر الدولار في المصرف المتحد في تاريخ ١١ يناير هو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.في بنك السويس جاء السعر اليوم للدولار حوالي 30.95 الشراء بينما سجل البيع حوالي 30.95 جنيه مصري.

يتوفر الدولار في البنك الأهلي اليوم بسعر واضح ومستقر، حيث جاء على نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

مع بداية يوم جديد وضح بنك مصر سعر الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.بنك فيصل وضح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر شراء 100 ريال سعودي اليوم بقيمة 5542 جنيه مصري، بينما في البيع سجلت 100 ريال سعر 5544 جنيه مصري.ازاي ابدل دولار من البنك؟

يمكن الحصول على دولار من البنوك بتقديم أوراق السفر التي تثبت الحاجة إلى الدولار، ويتم بيع البنوك للدولار بحد معين لكل عميل.

كم دولار من البنك عند السفر؟