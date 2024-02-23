اتفرج : ميت يخرج من ثلاجة الموتى ويعود إلى أهله حياً وسط صدمة الأطباء!

الرياض - محمد الاطلسي - تداول مغردون عراقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة وضع شخص متوفى في ثلاجة الموتى، قبل أن يكتشفوا أنه مازال حيا.

ميت يخرج من ثلاجة الموتى ويعود إلى أهله وسط صدمة الأطباء! .. اتفرج "فيديو مرعب"

ويظهر بالفيديو المتداول، لحظة إخراج عاملين في المستشفى، لأحد الأشخاص من ثلاجة الموتى، بعدما تبين أنه لا يزال على قيد الحياةوأثار المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، حالة غضب بين العراقيين الذين رأوا أن هذا دليل واضح على الاستهتار بحياة المواطنين العراقيين، والتلاعب بالجثث وأعداد الموتى.

إخراج شخص من ثلاجة الموتة طلع عدل وذابينه بالثلاجة!! #العراق pic.twitter.com/isC981lZlb

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