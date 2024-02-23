المملكة تشهد ظهور علامة مخيفة من "علامة يوم القيامة..مشهد مرعب

الرياض - محمد الاطلسي - تحول مجرى أحد الأنهار في المملكة المتحدة ، وتحديدا في مدينة برمنغهام للون الأحمر الدموي وهو ما ينظر إليه البعض على أنه علامة من علامات اقتراب موعد يوم القيامة بحسب ما كتبته صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الصحيفة إن مجلس المدينة يجري تحقيقا في الظاهرة الغير عادية المتعارف عليها على أنها إشارة إلى اقتراب موعد "نهاية العالم".وقالت الصحيفة: "علامة على نهاية العالم؟ يوم الأربعاء الموافق 24 يناير، اكتشف أحد الأشخاص مجرى ملطخا بالدماء في بيري كومون ميدوز.

ونشرت المتحدثة باسم المجلس، جيلي بيرمنغهام، صورة للظاهرة الغريبة على موقع "إكس"، الأمر الذي أثار ضجة واسعة بين السكان المحليين.

وعلق المستشار المحلي في المدينة ديفيد باركر: "ماذا بحق الجحيم هو هذا؟" وحتى الآن لم تتمكن السلطات المحلية والشرطة بعد من تحديد أسباب هذه الظاهرة الحادثة. بحسب الصحيفة البريطانية.