كيا سبورتاج 2024 تغزو السوق السعودي .. أقوى سيارة كروس أوفر بميزات خيالية تنافس تويوتا و فورد وبسعر رخيص

الرياض - محمد الاطلسي - سيارة كيا سبورتاج 2024 أحد السيارات الحديثة التي نزلت اسواق السيارات في المملكة العربية السعودية ونافست جميع فئات الكروس أوفر الرياضية في ولديها سبع فئات سوف نعرفكم على جميع اسعارها

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في السعودية كيا سبورتاج موديل 2024 الفئة الأولى بسعر 96,023 ريالاً كيا سبورتاج موديل 2024 الفئة الثالثة بسعر 106,488 ريالاً كيا سبورتاج موديل 2024 الفئة الرابعة بسعر 116,263 ريالاً كيا سبورتاج موديل 2024 الفئة الرابعة بسعر 135,123 ريالاً كيا سبورتاج موديل 2024 الفئة الرابعة بسعر 151,223 ريالاً كيا سبورتاج موديل 2024 الفئة الرابعة بسعر 159,273 ريالاً

مواصفات كيا سبورتاج موديل 2024 تتوفر السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 11.1 ثوان، وتصل لسرعة قصوى تصل 181 كيلومترًا في الساعة.

وتتوفر تتوفر كيا سبورتاج موديل 2024 بمحرك آخر رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 159 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

الأبعاد الخارجية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2024 الطول الكلي 4.660 مترًا. العرض الكلي 1.865 مترًا. الارتفاع الكلي 1.665 مترًا. قاعدة عجلات 2.755 مترًا.